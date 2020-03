In der Region Trier gibt es drei weitere bestätigte Coronafälle. Die Kreisverwaltung in Wittlich teilte gestern Abend mit, dass eine Frau positiv getestet wurde. Sie hatte sich vor kurzem in Südtirol und Österreich aufgehalten. Die Frau befindet sich in häuslicher Insolierung. Aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm wurden gestern Nachmittag zwei weitere bestätigte Coronafälle gemeldet.