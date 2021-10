Meldestart für den Silvesterlauf

per Mail teilen

Ab heute können sich Läuferinnen und Läufer für den Trierer Silvesterlauf anmelden. Wie der Verein Silvesterlauf mitteilte, soll die Veranstaltung am 31. Dezember wieder mit Zuschauern stattfinden. Die Teilnehmer müssen die 3-G-Regel erfüllen. Also entweder gegen Corona geimpft, von der Krankheit genesen sein oder einen tagesaktuellen, negativen Test vorlegen. Neben Hobbysportlern werden den Angaben zufolge auch in diesem Jahr wieder Spitzenathletinnen und – Athleten die fünf und acht Kilometer lange Strecken laufen. Darunter die zweimalige Hindernislauf- Europameisterin Gesa Krause vom Verein Silvesterlauf und der deutsche fünf Kilometer Rekordläufer Samuel Fitwi.