Was Süßes, geht immer. Vor allem, wenn es etwas ganz Besonderes ist. Und so etwas gibt es in Bernkastel-Kues an der Mosel. Bonbons wie zu Großmutters Zeiten. In seiner Historischen Bonbonmacherei mischt Bonbon Willi die unterschiedlichsten Aromen. Sein Rotwein-Ingwer-Chili Bonbon lässt die Zungen seiner Kunden tanzen. Jetzt, vor Ostern, schmeckt’s etwas fruchtiger. Es gibt kleine Hasen zum Lutschen.