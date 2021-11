Mehrere Verkehrsunfälle mit sechs teils schwer verletzten Personen

In der Region Trier ist es am Montag am späten Nachmittag zu drei schweren Unfällen gekommen. Dabei wurden nach Angaben der Polizei sechs Menschen verletzt, einige von ihnen schwer. In Igel auf der B49 geriet nach Polizeiangaben ein alkoholisierter Fahrer auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem anderen Auto zusammen. Auf der L52 bei Greimerath in der Eifel sind laut Polizei aus noch ungeklärter Ursache ein Kleinbus und ein Auto zusammengestoßen. In Leiwen hat den Angaben zufolge ein Klein-Lkw die Vorfahrt eines Autos missachtet. Wegen der Unfälle waren die jeweiligen Straßen gut eine Stunde gesperrt.