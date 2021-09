Sechs Verletzte und ein geflüchteter Autofahrer

per Mail teilen

Am Wochenende hatten Polizei und Rettungskräfte einiges zu tun. Es gab mehrere Verkehrsunfälle. Insgesamt sechs Menschen wurden verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall auf der B50 bei Longkamp im Kreis Bernkastel-Wittlich sind am Sonntagnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren ein 59-Jähriger und ein 52-jähriger Autofahrer aus bisher ungeklärter Ursache zusammengestoßen. Der 52-Jährige habe nach dem Aufprall die Kontrolle über sein Auto verloren, sei in den abschüssigen, angrenzenden Straßengraben geschleudert worden und habe sich überschlagen.

Beide Autofahrer seien bei dem Unfall verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden. Laut Polizei war die B50 mehrere Stunden voll gesperrt, weil ein Gutachter zur Klärung der Unfallursache im Einsatz war.

Wendemannöver mitten auf der Straße

Nach einem Unfall in Trierweiler-Sirzenich (Landkreis Trier-Saarburg) am Sonntagabend fahndet die Polizei nach einem VW Passat mit britischem Kennzeichen. Den Angaben zufolge wendete der Autofahrer des Autos mitten auf der B51 und stieß dabei mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Das wurde dabei so beschädigt, dass es nicht mehr weiterfahren konnte. Der Fahrer des Passats flüchtete nach dem Zusammenstoß, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, sollen sich unter der 0651/97795211 bei der Polizei Trier melden.

Dieses Auto war nach einem Unfall in Tiefenstein (Kreis Birkenfeld) einen etwa vier Meter hohen Hang hinab gerutscht und im Bachbett des Idarbachs gelandet. Foto Hosser

Frontalcrash ohne Führerschein

Vier Personen sind am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der L143 kurz vor Pluwig (Landkreis Trier-Saarburg) verletzt worden. Ein 21-jähriger Autofahrer war laut Polizei vermutlich zu schnell unterwegs, als er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn kam und frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstieß. Durch den Zusammenstoß seien die Fahrerin des Wagens sowie zwei Kinder im Alter von sechs und elf Jahren verletzt worden. Auch der Beifahrer des Unfallverursachers musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Im Rahmen der durchgeführten Ermittlungen habe sich herausgestellt, dass der 21-jährige Autofahrer keinen Führerschein hat.

Glück im Unglück

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in Tiefenstein bei Idar-Oberstein war ein Autofahrer eine Böschung hinunter gerutscht. Wie die Polizei mitteilte, hatte er zuvor beim Abbiegen ein entgegenkommendes Auto übersehen. Es kam zum Zusammenstoß. Alle drei Fahrzeuginsassen seien unverletzt durch aus dem Fahrzeug befreit worden. Auch die Insassen des zweiten beteiligten Fahrzeugs seien mit einem Schrecken davongekommen.