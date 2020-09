In Lorscheid im Kreis Trier Saarburg sind am Wochenanfang mehrere Tiere aus einer Schafsherde gerissen worden.

Die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland Pfalz überprüft jetzt ,ob möglicherweise ein Wolf die Tiere attackiert hat.

Nach Angaben der Besitzerin der Schafsherde ist ein Tier gestorben. Vier wurden verletzt. Drei Schafe werden vermisst. Die Frau sagte gegenüber dem SWR, dass sie in der Nähe des Hochwaldortes Lorscheid ein dem Wolf ähnlich sehendes Tier beobachtet habe. Experten untersuchen das getötete Schaf jetzt auf DNA Spuren eines Wolfes. Erst vor wenigen Wochen hatte ein Wolf in der Eifel rund 20 Tiere getötet. Den ersten Wolf Im Hunsrück wiesen Experten im Juni in der Nähe von Emmelshausen nach.