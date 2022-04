Mehrere Schneeeinsätze im Hunsrück

In der Region Trier hat es in der Nacht mehrere Einsätze wegen starken Schneefalls gegeben. Nach Polizeiangaben war vor allem der Hunsrück betroffen. An schneebedeckten Steigungsstrecken auf der A1 und A62, aber auch auf der B327 und B 269 blieben laut Polizei Lkw hängen oder stellten sich quer. Bei Morbach rutschte ein Autotransporter in den Graben. Es habe in der Nacht mehrere Unfälle gegeben, dabei sei es bei Blechschäden geblieben, verletzt worden sei niemand. Feuerwehr und Straßenmeistereien mussten außerdem mehrfach ausrücken, um unter der Schneelast umgestürzte Bäume wegzuräumen, so die Polizei. In Idar-Oberstein fiel ein Baum auf eine Stromleitung. Aktuell hat sich die Lage nach Angaben der Polizei wieder beruhigt.