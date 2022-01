Corona-Maßnahmen-Kritiker treffen auf Gegendemonstranten

per Mail teilen

In der Region Trier gab es gestern Abend in mehreren Städten unangemeldete Proteste gegen die Coronamaßnahmen. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Demnach habe es bereits vorher Hinweise auf sogenannte Montagsspaziergänge in mehreren Städten der Region gegeben. Die Organisatoren der sogenannten hätten in einschlägigen Foren sozialer Netzwerke zu Zusammentreffen unter anderem in Trier, Saarburg, Morbach, Baumholder, Birkenfeld, Hermeskeil, Idar-Oberstein, Wittlich, Bitburg, Daun, Gerolstein, Bernkastel-Kues und Zell sowie Traben-Trarbach aufgerufen.

Platzverweise und Ordnungswidrigkeitsverfahren

Vor der Porta Nigra in Trier gab es eine angemeldete NPD-Veranstaltung mit zwei Teilnehmern und rund 35 Gegendemonstranten. Einige sogenannte Montags-Spaziergänger erhielten von der Polizei einen Platzverweis für die Innenstadt. Weitere Vorfälle habe es dort nicht gegeben.

In Saarburg versammelten sich laut Polizei rund 120 Menschen. Der Protestzug wurde nach etwa 30 Minuten von der Polizei aufgelöst, weil Teilnehmer gegen die Coronaregeln verstießen. Es seien etliche Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden.

Gegendemonstration in Idar-Oberstein

In Idar-Oberstein seien etwa zehn Kritiker der Coronamaßnahmen unterwegs gewesen. Sie standen bis zu 40 Gegendemonstranten gegenüber. Dort liefen laut Polizei die Versammlungen friedlich ab.

Auch in anderen Orten wie beispielsweise Bitburg, Gerolstein, Bernkastel-Kues, Schweich, Wittlich, Morbach, Gerolstein und Zell wurde gegen die Pandemiepolitik demonstriert. In einigen wenigen Fällen musste die Polizei auf die Einhaltung der Coronaregeln hinweisen. Insgesamt gab es laut Polizei ein Strafverfahren, 31 Ordnungswidrigkeitsverfahren und rund 40 Platzverweise.