Bei zwei Verkehrsunfällen am Mittwoch sind insgesamt drei Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war zunächst in Gerolstein das Auto 81-Jährigen hochkatapultiert worden, nach dem sie in einer Linkskurve gegen einen Bordstein kam. Das Auto sei mit der Leitplanke kollidiert und anschließend etwa 30 Meter durch die Luft geschleudert worden, bevor es auf einer Wiese stehen blieb. Die Frau kam schwerverletzt ins Krankenhaus. Zu einem weiteren Unfall kam es laut Polizei in Zell. Dort erlitt dagegen ein Autofahrer einen medizinischen Notfall, wodurch er unkontrolliert Gas gab. Das Auto des Mannes war deshalb ungebremst auf ein weiteres Auto in einem Kreisverkehr aufgefahren. Der Mann und die Beifahrerin des anderen Autos kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro.