Mehrere Kitas in Region Trier vom Streik betroffen

Eltern in der Region Trier müssen heute und morgen mit Einschränkungen in den kommunalen Kindertagesstätten rechnen. Die Gewerkschaft Verdi hat erneut zum Streik aufgerufen.

Nach Angaben eines Sprechers sind unter anderem die sechs städtischen Kitas in Trier von dem Warnstreik betroffen. Darunter auch die Kita in Alt-Tarforst und Feyen. Auch die Kita Großlittgen der Verbandsgemeinde Wittlich-Land soll bestreikt werden.

Verdi fordert von der Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeber unter anderem bessere Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel sowie eine bessere Bezahlung in den kommunalen Sozial- und Erziehungsdiensten. Ab Montag stehe die nächste Runde bei den Tarifverhandlungen an. Eltern und Familien müssten dann mit weiteren Streiks rechnen.