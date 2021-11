Unbekannte Täter sind nach Angaben der Polizei in der vergangenen Nacht in Lieser an der Mosel in mehrere Lagerräume und Baucontainer eingebrochen. Die Täter entwendeten zum Teil hochwertige Werkzeuge und Arbeitsgeräte. Die Schadenssumme beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Bereich.