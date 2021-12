Einbrecher machen an Weihnachten in Region Trier Beute

An den Weihnachtsfeiertagen kam es in der Region Trier zu mehreren Einbrüchen. Laut Polizei schlugen Täter an der Mosel, in der Eifel und im Hunsrück zu.

Am Freitag stiegen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Idar-Oberstein ein. Dabei entwendeten sie laut Polizei Geld, Schmuck und Laptops. Die Täter flüchteten als die Hauseigentümerin nach Hause kam. In Großlittgen im Kreis Bernkastel-Wittlich wurde nach Polizeiangaben zwischen dem 23. und 26. Dezember in ein Einfamilienhaus eingebrochen und Diebesgut im mittleren vierstelligen Wert erbeutet. Einbruchserie rund um Flugplatz Bitburg In Zeltingen-Rachtig sei in der Nacht zum Sonntag Schmuck und Bargeld aus einem Einfamilienhaus gestohlen worden. Rund um den Flugplatz Bitburg habe es außerdem eine Einbruchsserie gegeben. Dabei hätten Unbekannte in mindestens drei Firmen eingebrochen, wobei teils erheblicher Sachschaden entstanden sei.