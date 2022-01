Mehrere Einbrüche am Wochenende

In der Region Trier hat es am vergangenen Wochenende mehrere Einbrüche gegeben. Wie die Polizei mitteilte, sind bisher unbekannte Täter unter anderem in drei Firmen im Hermeskeiler Industriegebiet Grafenwald eingebrochen. Näheres ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Im Industriegebiet in Mühlheim an der Mosel hätten Einbrecher teils großen Sachschaden angerichtet, als sie in zwei Firmengebäude eingebrochen sind. Angaben zur Höhe des Diebesgutes seien noch nicht möglich. In Andel bei Bernkastel-Kues sei es am Sonntag in einer Gartenkolonie zu Einbrüchen in zwei Gartenlauben gekommen. In der Nacht zum Samstag hätten Unbekannte Täter zu dem versucht, in den Container einer Corona-Schnellteststation in Föhren einzubrechen. Bei dem Einbruchsversuch sei der Container beschädigt aber nichts gestohlen worden. In allen Fällen sucht die Polizei Zeugen.