Mehrere Einbrüche am Wochenende

In der Region Trier kam es am Wochenende zu mehreren Einbrüchen. Wie die Polizei mitteilte, waren Unbekannte Täter zunächst am Samstag in ein Einfamilienhaus in Aach im Landkreis Trier-Saarburg eingebrochen. Die Täter hätten dabei ein gekipptes Badezimmerfenster genutzt, um in das Haus einzusteigen. Der Einbruch muss sich laut Polizei zwischen 12 und 19 Uhr ereignet haben. Am Samstagabend seien zwei schwarz gekleidete Personen mit Taschenlampen in ein Wohnhaus in Hasborn im Landkreis Bernkastel-Wittlich eingebrochen. Die Täter hätten das Erdgeschoss des Hauses durchwühlt, bevor sie auf einen Hausbewohner trafen. Sie seien mit Schmuck geflüchtet. Zu einem weiteren Einbruch kam es laut Polizei am Sonntag in Traben-Trarbach. Die Täter hätten das Wohnzimmerfenster eines Einfamilienhauses aufgehebelt und dort eine Armbanduhr gestohlen. Zu allen Vorfällen sucht die Polizei Zeugen.