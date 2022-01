Unbekannte Täter haben zum Jahresende versucht, in mehrere Geschäfte in der Trierer Innenstadt einzubrechen. Nach Polizeiangaben gab es insgesamt fünf Einbruchsversuche und eine vollendete Tat. Die Täter hätten jeweils versucht, die Eingangstür der Geschäfte einzutreten. In einem Fall wurde Bargeld gestohlen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich in allen Fällen um dieselben Täter handeln könnte.