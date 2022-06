Mehrere Diebstähle am Wochenende

In der Region Trier kam es am Wochenende zu mehreren Diebstählen. So wurden laut Polizei am Samstag unter anderem Geldbörsen aus Autos gestohlen. Die Fahrzeuge waren auf Wanderparkplätzen bei Zemmer und Schweich abgestellt. Bei einem der Autos schlugen der oder die Täter die Scheiben ein, um ins Innere zu gelangen. In Thalfang wurde einer Frau dagegen am Samstagnachmittag während ihres Einkaufs die Geldbörse gestohlen. Als sie nach Hause kam, lag diese vor ihrer Haustür. Es fehlte ein hoher zweistelliger Betrag. Derzeit ist unklar, ob die Geldbörse von den Tätern oder Findern dort abgelegt wurde. In Idar-Oberstein stahl ein unbekannter Täter am Sonntag einen Rucksack. Der war laut Polizei nur wenige Minuten auf einem Gehweg abgestellt worden. Dabei entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. Zu allen Vorfällen werden Zeugen gesucht.