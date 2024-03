Mehrere Cannabis Anbauvereine in der Region Trier gegründet

Kurz vor der Legalisierung stehen in er Region Anbauvereine in den Startlöchern. Deren Mitglieder treibt ein Wunsch an: Raus aus der Illegalität! Aber das könnte noch dauern.

Der gerade gegründete Prümer Anbauverein hat inzwischen knapp 40 Mitglieder. Ein Gründer ist Christian L. (Name von der Redaktion geändert).Er wohnt in einem kleinen Dorf in der Eifel. Der Ort hat knapp 150 Einwohner, unter ihnen Christian und seine Familie. Er möchte unerkannt bleiben, seine Kinder vor Anfeindungen schützen. Denn Christian konsumiert Cannabis. Jeden Tag.

Christian ist Mitte 40 und arbeitet in Luxemburg auf dem Bau. Durch die Arbeit ist sein Rücken geschädigt. Er hat ein stark ausgeprägtes ADHS und leidet unter Schlafstörungen leidet. Jahrelang nahm er viele unterschiedliche Medikamente ein. Anti-Depressiva, Schmerzmittel und Schlaftabletten konnten ihm zwar helfen, hatten aber gravierende Nebenwirkungen.

Leute auf der Arbeit haben mich sogar gefragt, ob ich gesoffen hätte.

Das Schlafmittel habe ihn oft für Tage beeinflusst, Christian wurde sogar auf der Arbeit von Kollegen angesprochen. "Ich bin morgens wie ein Zombie ein oder zwei Stunden durch die Gegend getaumelt. So dass Leute auf der Arbeit mich sogar gefragt haben, ob ich gesoffen hätte, weil ich teilweise noch so schwankend auf den Beinen war."

Viele Cannabis Patienten müssen ihre Medikamente zahlen

Christian hat sich irgendwann mit Cannabis auseinandergesetzt. Seit einigen Jahren kann man die Droge als Medikament einnehmen. Christian war bei Fachärzten, hat sich auf die Droge einstellen lassen. Wie die meisten Patienten ist Christian Selbstzahler, eine teure Angelegenheit. Die Sprechstunde, das Rezept und die Drogen müssen bezahlt werden. Christian hofft, durch den Anbauverein etwas günstiger an sein Medikament heranzukommen.

Ich bin nicht der Klischee Kiffer. Mir hat einfach diese Wirkung nie gefallen, die Alkohol ausgelöst hat.

Er freut sich auf die Legalisierung, ist als Gründungsmitglied im Prümer Anbauverein aktiv dabei. Über den Verein hat Christian andere Mitglieder kennengelernt. Lukas S. (Name von der Redaktion geändert) ist Genusskonsument. Er hat sich bewusst für diese Art von Droge entschieden. Seiner Meinung nach verändere Alkohol das Verhalten vieler Menschen ins Negative. Während er sich bei Cannabis eher entspannen könne: "Ich bin nicht der Klischee Kiffer. Mir hat einfach diese Wirkung nie gefallen, die Alkohol ausgelöst hat."

Legalisierung soll Schwarzmarkt eindämmen

Lukas raucht regelmäßig einen Feierabendjoint. Als Freiberufler in der IT-Branche sind seine Tage lang. Kunden-Termine, Telefonate und das hochkonzentrierte Programieren stresse ihn. Er könne mit Cannabis abschalten. Er freut sich auf die bevorstehende Legalisierung. Denn dann sind illegale Beschaffungsfahrten nach Holland vorbei.

Zwar gäbe es auch in Deutschland genügend Möglichkeiten, an die Drogen zu kommen. Doch Lukas traut den hier erhältlichen Drogen nicht. Zu oft seien diese verunreinigt. Man wisse nicht, was man bekäme. Noch nicht einmal die Sorte. Und jede Sorte habe eine andere Wirkung. In Holland fühle Lukas sich sicherer, denn "diese unkontrollierte Qualität birgt immense Gefahren."

Es ist nicht schön, wenn man aus der Gesellschaft ausgeschlossen und pauschal als Krimineller behandelt wird.

Alkohol ist eine akzeptierte Droge

Lukas und Christian fühlen sich von der Gesellschaft ausgegrenzt. Während auch übermäßiger Alkoholkonsum in ihrer Umgebung toleriert würde, habe die Gesellschaft für Kiffer nichts übrig. Dabei sehen sich beide als ganz normale Menschen: sie fallen niemandem zu Last, gehen regelmäßig ihrer Arbeit nach und haben beide Familie.

Sie möchten sich nicht mehr verstecken müssen. Keine Angst vor Repressalien haben, wenn sie eine rauchen. Dabei wird es trotz Legalisierung noch dauern, bevor das erste Gras legal in einem Club erhältlich ist.

Trotz Legalisierung erstmal nur illegales Gras erhältlich

Ab dem 01. April darf jeder Erwachsene legal bis zu 50 Gramm im Monat besitzen. Doch legales Gras gibt es dann noch nicht. Zwar gestattet die Regierung den Eigenanbau von bis zu drei Pflanzen, diese benötigen aber mindestens drei Monate von der Aussaat bis zur Ernte. In den Vereinen ist der Anbau zudem erst später erlaubt, so dass diese erst im Herbst/ Winter Cannabis an ihre Mitglieder ausgeben können.

Cannabis war vorher verfügbar. Es wird so lang noch verfügbar sein bis die Clubs da sind. Dann wird der Schwarzmarkt deutlich zurückgedrängt werden

Lukas möchte ab April zunächst selber anbauen. Solange, bis er sein Gras im Club anbauen kann. Eine Verstärkung des Schwarzmarktes befürchtet er nicht. Im Gegenteil, er erhofft sich dadurch eine Eindämmung des Schwarzmarktes: "Cannabis war vorher verfügbar. Es wird so lang noch verfügbar sein bis die Clubs da sind. Dann wird der Schwarzmarkt deutlich zurückgedrängt werden".

Apotheke als Lösung gegen den Schwarzmarkt ?

Für Christian ändert sich dagegen zunächst einmal nichts. Er wird sein Medikament weiterhin auf Rezept erhalten. Allerdings wird es etwas einfacher für ihn. Da Cannabis nach der Legalisierung nicht mehr unter die Betäubungsmittel (BTM) fällt, ist für eine Verordnung auch kein BTM-Rezept mehr nötig.

Bisher gestaltete sich die Suche nach einem Arzt eher schwierig. Das könnte sich nach der Legalisierung ändern. Sowohl die Verschreibung als auch die Beschaffung könnte leichter werden, da nicht mehr so hohe Anforderungen gestellt werden. Auch die Preise dürften für Medizinalcannabis sinken. Denn die Apotheken müssen es nicht mehr unter den strengen BTM-Regeln lagern.

Experte befürchtet Stärkung des Schwarzmarktes

Die Idee hinter den Plänen der Bundesregierung ist die Eindämung des Schwarzmarktes. Dies sieht Dr. Jörg Patzak durch die jetzige Umsetzung nicht wirklich so. Aufgrund der Lücke zwischen der Legalisierung und der ersten Ernte befürchtet er eine - vielleicht auch nur kurzfristige Stärkung des Schwarzmarktes.