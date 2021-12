Auch in der Region Trier ist die Zahl der Verkehrsunfälle mit jungen Fahrenden unter 25 Jahren gestiegen. Wie die Polizei mitteilte, waren im vergangenen Jahr an etwa jedem fünften Unfall Jugendliche beteiligt. In den ersten drei Quartalen dieses Jahres war es den Angaben zufolge etwa jeder vierte Unfall. Wegen der gestiegenen Unfallzahlen würden besonders in dieser Altersgruppen Kontrollen durchgeführt.