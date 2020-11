per Mail teilen

In der Trierer Innenstadt sind jetzt wieder mehr Taschendiebe unterwegs. Das hat die Polizei heute mitgeteilt. Vor allem hätten es die Täter auf Frauen mit Rucksack abgesehen. Aus diesen entwendeten sie das Portemonnaie. Die Polizei rät daher : besonders vorsichtig zu sein – und Geld, Wertsachen und Papiere möglichst in verschlossenen Innentaschen der Kleidung oder im Brustbeutel oder der Gürteltasche dicht am Körper zu tragen .