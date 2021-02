In einigen Gesundheitsämtern der Region Trier werden in diesem Jahr zusätzliche Stellen besetzt. Die Kreisverwaltungen teilten auf SWR Anfrage mit, dass durch die Coronapandemie der Personalbedarf in den Ämtern stark angestiegen sei.

Im Gesundheitsamt des Vulkaneifelkreises soll ein weiterer Arzt dauerhaft angestellt werden. Auch jeweils eine neue Stelle als medizinisch technische Angestellte und ein Ausbildungsplatz als Hygieneinspektor sind vorgesehen. Im gleichen Umfang sollen auch im Kreis Bernkastel-Wittlich neue dauerhafte Stellen im Gesundheitsamt geschaffen werden. Im Eifelkreis Bitburg-Prüm wurden bereits im vergangenen Jahr mehrere zusätzliche Stellen im medizinischen und im Verwaltungsbereich geschaffen. Das Gesundheitsamt des Landkreises Trier-Saarburg und der Stadt Trier will in diesem Jahr 13 neue Stellen besetzen. Es ist mit Abstand das größte Gesundheitsamt der Region Trier.