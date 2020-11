per Mail teilen

Viele Forstämter in der Region Trier beklagen mehr illegale Müllablagerungen im Wald. Nach einer SWR Umfrage ist auch ein Problem, dass manche Müllannahmestellen in der Eifel nicht alle Arten von Abfall annehmen. Beim Forstamt Prüm ist das ein Dauerthema. Viele Bürger kippten dann größere Mengen ungetrennten Mülls in den Wald. Einzelne Waldbesitzer hätten den Zugang zu ihrem Gelände schon mit Schranken verschlossen, teilte das Forstamt Bitburg mit. Als einen Grund für illegale Müllablagerung nennen die Forstämter Prüm, Bitburg und Neuerburg die Erhöhung der Müllgebühren zum Beginn des Jahres. Mitarbeiter des Forstamtes Saarburg haben nach Angaben der Behörde im November im Wald Bauschutt, Hausrat und Teppiche gefunden. Für alle Forstämter bedeute die Entsorgung des Mülls zusätzliche Arbeit und Mehrkosten.