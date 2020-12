In der Jugendherberge in Trier übernachten wieder mehr Schulklassen. Für das laufende Jahr lägen bereits 17 Buchungen von Schulklassen vor, teilte ein Sprecher der Jugendherbergen Rheinland-Pfalz mit. Die Klassen kämen hauptsächlich aus Nordrhein-Westfalen, dem Saarland und aus Frankreich. Die Jugendherbergen hoffen darauf, dass nach den Herbstferien auch wieder Klassenfahrten von Schulen in Rheinland-Pfalz möglich sein werden. Die Herbergen hätten ein Hygienekonzept erarbeitet, mit dem auch in Corona-Zeiten sichere Klassenfahrten möglich seien.