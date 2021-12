Trier stockt auf: Noch mehr Corona-Impfungen möglich

Das Impfzentrum Trier kann ab sofort mehr Menschen am Tag impfen. Wer nicht auf einen Termin warten will, hat in Trier auch eine Chance auf den Pieks gegen Corona.

Normalerweise treten im Trierer Kulturzentrum Tufa Sänger, Bands oder Kabarettisten auf. Jetzt kann sich dort am Montag und Dienstag (10-18 Uhr) jeder impfen lassen ohne Termin. Im Großen Saal der TriererTufa kann man sich Montag und Dienstag von 10-18 Uhr impfen lassen. SWR Auch Boosterimpfungen in der Tufa Die Impfungen im Trierer Kulturzentrum Tufa richten sich an alle ab 12 Jahren. Möglich sind dort neben Erst- und Zweitimpfungen auch Boosterimpfungen. Mitzubringen sind ein Ausweis, Krankenkassenkarte, wenn vorhanden das Impfbuch sowie für die Boosterimpfung der Impfnachweis über die beiden ersten Impfungen. Experten gehen davon aus, dass Menschen, die bereits geboostert sind auch besser gegen die neue Virusvariante Omikron geschützt sind. Was sie über Omikron wissen müssen Video herunterladen (24,1 MB | MP4) Impfzentrum bietet mehr Corona-Impfungen an Ab Montag wird auch das Impfzentrum des Kreises Trier-Saarburg und der Stadt Trier seine Kapazitäten ausweiten. Bisher waren dort nach Angaben der Stadt pro Tag etwa 1400 Impfungen möglich. "Wir waren bisher schon das Impfzentrum in Rheinland-Pfalz mit der mit Abstand höchsten Kapazität und stocken diese jetzt noch einmal auf“ Das Trierer Impfzentrum wird ab Montag mehr Check-In-Schalter einrichten. So können mehr Menschen pro Tag ohne längere Wartezeiten geimpft werden, sagt ein Sprecher der Stadt Trier dpa Bildfunk Picture Alliance Ab Montag könnten im Trierer Impfzentrum 1610 Menschen an einem Tag geimpft werden, so die Stadt. Der Großteil der Impfungen seien Boosterimpfungen. Termine für das Impfzentrum Trier können entweder über die Hotline des Landes 0800 / 57 58 100 (Mo - Fr 8:00 - 18:00 Uhr und Sa - So 9:00 - 16:00 Uhr) oder die Internetseite Impftermin.rlp.de vereinbart werden.