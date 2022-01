per Mail teilen

Die mehr als 2.000 Reinigungskräfte in der Region Trier bekommen in diesem Jahr mehr Geld. Das teilte die Gewerkschaft IG Bau mit. Der Einstiegsverdienst in der Branche steigt demnach auf 11 Euro 55 pro Stunde. Das seien vier Prozent mehr als bisher. Anfang 2023 erhöhe sich der Einstiegslohn im Gebäudereiniger-Handwerk erneut – auf dann zwölf Euro pro Stunde. Die Gewerkschaft spricht von einem wichtigen Schritt heraus aus dem Niedriglohnsektor.