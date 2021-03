per Mail teilen

Touristiker wollen den Fahrradtourismus im Hunsrück und an der Nahe vorantreiben. Die Hunsrück-Touristik hat eine Bestandsanalyse angekündigt, die zunächst alle vorhandenen Radwege und Bikeparks in den Regionen erfassen soll.

Außerdem sei eine gemeinsame Marketingstrategie geplant, um die Radwege an der Nahe und im Hunsrück entsprechend zu bewerben. Eine extra dafür eingestellte Projektmanagerin soll die Pläne umsetzen. Insgesamt wollen die Touristiker 300.000 Euro in die Vermarktung des Radtourismus an der Nahe und dem Hunsrück investieren. Gefördert werden soll das Projekt zum Großteil mit Geld von der Europäischen Union, den sogenannten LEADER-Mitteln.