Der Ferienparkanbieter Landal GreenParks mit Deutschland-Sitz in Trier und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten haben sich auf einen neuen Haustarifvertrag geeinigt. Wie das Unternehmen mitteilte, erhalten die rund 500 Beschäftigten in ganz Deutschland ab diesem Monat mehr Geld. In bestimmten Tarifgruppen gibt es demnach eine Lohn-Steigerung um bis zu 20 Prozent. Auch Auszubildende bekommen demnach bis zu 20 Prozent mehr Geld.