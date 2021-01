per Mail teilen

Die nach Gewerkschaftsangaben rund 3.000 in der Gebäudereinigung Beschäftigten in der Region Trier bekommen mehr Geld. Wie der IG-Bauen-Agrar-Umwelt-Bezirksverband mitteilt, steigt ihre Lohnuntergrenze im neuen Jahr von 10,80 auf 11,11 Euro pro Stunde. bis 2023 dann auf 12 Euro. Diese elfprozentige Steigerung des Einstiegsverdients im bundesweit gültigen Tarifvertrag sei ein „großer Schritt heraus aus dem Niedriglohnsektor“ für die Gebäudereinigerinnen und Gebäudereiniger. Zu denen zählen beispielsweise auch OP-Reinigungskräfte, die in der Corona-Pandemie besonders wichtig für die Hygiene seien.