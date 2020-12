Die Zahl der Arbeitslosen in der Region Trier ist im vergangenen Monat gestiegen. Wie die Agentur für Arbeit mitteilte, waren im August gut 13.000 Menschen arbeitslos. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist das ein Anstieg um 37 Prozent. Vor allem die Jugendarbeitslosigkeit sei deutlich gestiegen, so die Arbeitsagentur. Die Arbeitslosenquote der 15 bis 25jährigen liegt in der Region Trier demnach bei 4,8 Prozent. Ein Grund dafür sei, dass viele Ausbildungsbetriebe wegen der Corona- Pandemie derzeit keine Azubis einstellten. Die wirtschaftliche Lage der Unternehmen sei sehr angespannt, so Agentur-Chef Wilhelmi. Er appellierte an die Unternehmen, dennoch jungen Menschen eine Chance zu geben. Gut ausgebildete Fachkräfte würden in der Region Trier dringend benötigt.