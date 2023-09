MoselCleanUp - Freiwillige sammeln Müll am Moselufer in Trier

Bei der Mitmachaktion haben diesen Samstag rund 30 Gruppen entlang des Moselufers von Koblenz bis zur luxemburgischen Grenze mitgemacht. Veranstalter ziehen positive Zwischenbilanz.

Mit Müllzange, Müllsack und jede Menge Motivation haben sich die Teilnehmer in elf Ortsgruppen von Riol bis Oberbillig am diesjährigen Aktionstag MoselCleanUp beteiligt. So waren am Samstagmittag auch rund 50 Freiwillige rund ums Zurlaubener Ufer in Trier unterwegs.

Die mehr als 50 Teilnehmer sammelten am Samstag für drei Stunden rund um das Zurlaubener Ufer. Auch viele Kinder waren dabei. Seit 2019 haben mehr als 13.000 Freiwillige bei mehr als 220 CleanUps an der Mosel mit angepackt. SWR

Seit 2019 findet die Aktion MoselCleanUp jährlich am zweiten Septemberwochenende statt. Seitdem ist es den Veranstaltern mit Hilfe der vielen Freiwilligen gelungen, bei mehr als 220 CleanUps mehr als 51 Tonnen Müll entlang des gesamten Moselufers zu sammeln. Die Aktion MoselCleanUp ist Teil der Initiative RhineCleanUp.

"Dankbar für jede helfende Hand"

Verrostete Autoteile, jeden Menge Glas und sogar ein alter Grill. Auch in diesem Jahr konnten die Sammler rund um das Zurlaubener Ufer wieder jede Menge Müll finden. Am Ende der Aktion stapelten sich etwa 20 gefüllte Müllsäcke beim Treffpunkt.

Besonders schockierend für viele der Sammler: Die große Anzahl der Zigarettenstummel, die in der Natur landen. 20.000 Kippen wurden nach Angabe der Initiative in Trier aufgesammelt.

Teilnehmerzahl an Mosel hat nachgelassen

Wie der Flussbeauftragte der Mosel Stefan Ernst nach Rücksprache mit den einzelnen Ortsgruppen bilanziert, sei in diesem Jahr weniger Müll entlang der gesamten Mosel gefunden worden. Wie viel Kilo genau, werde sich in den kommenden Tagen noch zeigen. Außerdem sei den Veranstaltern aufgefallen, dass die Zahl der Helfer zurückgegangen sei. Während es im letzten Jahr noch 44 Gruppen waren, sei man in diesem Jahr mit 31 Gruppen rund um den Aktionstag unterwegs gewesen, was vermutlich an dem schönen Wetter und vielen anderen parallel laufenden Veranstaltungen und Festen liege.

Auch an anderen Flüssen wurde gesammelt

In Rheinland-Pfalz haben sich an diesem Samstag auch mehrere Gruppen an Rhein, Nahe, Lahn, Selz und an der Ahr für den Umweltschutz stark gemacht. Bundesweit waren es neben dem Rhein sogar 25 weitere Flüsse. Nach Angaben der Initiatoren des RhineCleanUps in Düsseldorf waren bundesweit rund 700 Gruppen angemeldet.