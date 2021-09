Mehr als 850 Menschen haben sich in der vergangenen Woche im Rahmen der bundesweiten Impfwoche in einem Bus gegen das Corona-Virus impfen lassen. Stationen waren Konz, Prüm, Schweich, Rhaunen und am Samstag das Moselstadion in Trier. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums soll so die Impfquote erhöht werden.