Mehr als 250 Ukraine-Flüchtlinge privat aufgenommen

Nach Erkenntnissen der Stadtverwaltung sind in Trier seit Beginn des Krieges in der Ukraine mindestens 250 Kriegsgeflüchtete privat aufgenommen worden. So viele Menschen hätten sich über das vereinfachte Anmeldeverfahren beim Bürgeramt gemeldet. Die Stadt geht davon aus, dass schon mehr Menschen aus der Ukraine in Trier angekommen, aber noch nicht gemeldet sind. Mit einer Anmeldung könne die Stadt den Flüchtlingen Unterstützung zukommen lassen. Mehr als 100 Trierer hätten auf den Aufruf der Stadt reagiert und hätten leerstehende Häuser, Wohnungen oder Mitwohngelegenheiten gemeldet. Die Stadtverwaltung rät davon ab, selbst in die Region an der polnisch-ukrainischen Grenze oder sogar ins Kriegsgebiet zu fahren, um Flüchtlinge nach Trier zu bringen. Solche Aktionen sollten mit offiziellen Stellen abgestimmt werden. Man gehe davon aus, dass der Bund und die Bundesländer die vielen Tausend Menschen auf der Flucht nach einem Schlüssel verteilen würden. Damit werde es auch organisierte Wege vom Grenzgebiet in die Region Trier geben.