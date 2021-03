In der Region Trier haben sich bisher in dieser Woche 2.267 Menschen per kostenlosem Schnelltest auf Corona prüfen lassen. Darunter waren nach Angaben der Kreisverwaltungen fünf positive Tests. Bei diesen positiven Testergebnissen sei im Anschluss daran ein sogenannter PCR-Test durchgeführt worden. Kostenlose Corona- Schnelltests werden unter anderem in Trier im Messepark angeboten. Außerdem in den Kreisen Birkenfeld, Bernkastel-Wittlich und Vulkaneifel – teils an mehreren Standorten. Auch am Wochenende können sich Menschen ohne Symptome kostenlos per Schnelltest auf Corona testen lassen. Zum Beispiel im Kreis Vulkaneifel in der Rosen Apotheke in Daun, samstags zu festen Zeiten in Wittlich in der Corona-Teststation und samstags von 10 bis 16 Uhr in Birkenfeld und Idar-Oberstein beim Roten Kreuz.