Der Silvesterlauf lockt in diesem Jahr wieder tausende Sportler nach Trier. Unter ihnen sind auch einige Top-Athleten. Gesa Krause feiert nach einer Babypause ihr Wettkampf-Comeback.

Mit ihrer kleinen Tochter auf dem Arm ist Gesa Krause (Silvesterlauf Trier e.V) zur Pressekonferenz gekommen. Die 31-Jährige ist dabei bester Laune und nach ihrer Babypause auch sehr motiviert: "Jetzt wird endlich wieder richtig gerannt", sagt die Top-Leichtathletin.

Im vergangenen Jahr lief Krause die Fünf-Kilometer-Strecke der Frauen schwanger im siebten Monat. Im April diesen Jahres kam ihre kleine Tochter Lola Emilia zur Welt.

Krauses erster Wettkampf nach Babypause

Nach wenigen Testläufen will Krause am Sonntag beim Elitelauf der Frauen (15 Uhr) in Trier wieder in den Wettkampfmodus schalten. "Ich freue mich, dass ich jetzt endlich wieder am Start stehe. Aber es ist schwer, eine Prognose abzugeben", sagt Krause.

Den Silvesterlauf habe sie bisher noch nie gewonnen: "Deshalb will ich auf keinen Fall von einem Sieg sprechen, aber ich freue mich darauf zu sehen, was mein Körper schon kann." Denn das Ziel für das kommende Jahr ist klar: Krause will zu den Olympischen Spielen nach Paris.

Internationale Topläuferinnen und Topläufer am Start

Dort könnte sie auf ihr künftige Teamkollegin Olivia Gürth treffen, die am Silvesterlauf ebenfalls an den Start gehen wird. In diesem Jahr lief Gürth über 3.000-Meter-Hindernis ins Finale der Leichtathletik-Weltmeisterschaften. Für den Lauf am Sonntag hat sich die 21-Jährige eher verhaltene Ziele gesetzt: "Ich möchte so lange es geht vorne mitlaufen."

Beim Elitelauf der Männer (15:30 Uhr) steht mit Amanal Petros der deutsche Marathonrekordhalter an der Startlinie. Doch auch Petros trifft auf starke Kontrahenten. Zum Beispiel auf den dreimaligen Silvesterlauf-Gewinner Isaac Kimeli aus Belgien und den Marokkaner Zouhar Talbi, der in diesem Jahr den fünften Platz beim Marathon in Boston belegt hat.

Über 2.300 Anmeldungen

Neben den Topläufern werden auch in diesem Jahr wieder sehr viele Amateursportler sowie Jugendliche und Kinder auf die Strecke in der Trierer Innenstadt gehen.

Während die Nachwuchsläufe vor dem Start der Profis ab 13:30 Uhr beginnen, werden die Volksläufe der Männer und Frauen ab 16:10 Uhr ausgetragen. "Bisher haben wir 2.321 Anmeldungen. Das ist für uns ein ganz tolles Ergebnis", sagt Berthold Mertes, Organisator des Silvesterlaufs.

Nachmeldungen sind möglich

Lediglich im Jubiläumsjahr 2019 habe es noch mehr Anmeldungen als in der diesjährigen Ausgabe gegeben. Und auch Kurzentschlossene haben noch die Möglichkeit, sich am Samstag zwischen 16 Uhr und 19 Uhr und am Sonntag ab 10 während der Ausgabe der Startnummern in der Sporthalle am Auguste-Viktoria-Gymnasium nachzumelden.