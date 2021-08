Das Veterinäramt hat in Ayl an der Saar über 140 verwahrloste Kaninchen gefunden und beschlagnahmt. Diese wurden nun auf verschiedene Tierheime verteilt.

Die Kaninchen sowie neun Meerschweinchen wurden nach Angaben der Kreisverwaltung in einem Nebengebäude eines Wohnhauses in Ayl gefunden. Jetzt sind die Kaninchen unter anderem im Tierheim Trier. Der Transport habe die ganze Nacht gedauert, so Inge Wanken vom Tierheim Trier. Denn die Tiere hätten voneinander isoliert werden müssen, um die Übertragung von ansteckenden Krankheiten zu vermeiden.

Katastrophale Haltungsbedingungen

Die Triere seien unter sehr schlechten Bedingungen gehalten worden, so die Kreisverwaltung. Die Leiterin des Tierheims Trier, Inge Wanken, sagte, die Zustände seien widerlich gewesen. Bei der Kontrolle seien auch Maden und einige tote Kaninchen gefunden worden. Viele Tiere seien in einem sehr schlechten Zustand und mussten in die Tierklinik gebracht werden. Ob alle Tiere überleben, wisse man noch nicht.

Kreisveterinäramt prüft Verstöße

Die Kontrolle sei unangemeldet gewesen, so die Kreisverwaltung. Das Kreisveterinäramt untersucht jetzt nach eigenen Angaben, welche Verstöße vorliegen. Dann würde geprüft, welche Folgen dies für den Tierhalter habe.