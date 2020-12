Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat am Dienstag den Medizincampus Trier offiziell eröffnet. Sie betonte, mit dem Campus solle vor allem die ärztliche Versorgung in den ländlichen Regionen verbessert werden.

Das Medizinstudium in Trier sei vor allem für diejenigen gedacht, die aus der Region kämen und ihren Arztberuf später hier ausüben möchten, heißt es seitens der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz.

Acht Studenten beginnen mit Studium

In diesem Semester starten am Medizincampus Trier acht Studierende des Universitätsklinikums Mainz in ihr zehntes Semester. Anschließend machen sie ein Praxisjahr im Brüderkrankenhaus oder im Klinikum Mutterhaus. Das soll noch auf 30 Studierende pro Semester ausgeweitet werden. Ab dem Wintersemester 2021/22 gilt das Angebot auch für Studierende des 9. Semesters, so dass an dem Medizincampus in Trier 60 angehende Mediziner studieren können.