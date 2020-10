Ein 27-jähriger Mann hat sich am Dienstag in einem Einkaufsmarkt in Bitburg geweigert eine Corona-Maske zu tragen und so einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann war demnach auch nicht bereit das Gebäude zu verlassen. Wie die Polizei weiter mitteilte, sei der Mann sehr aggressiv gewesen. Beamte legten ihm Handfesseln an, führten ihn aus dem Markt und erteilten ihm einen Platzverweis.