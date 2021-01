per Mail teilen

Ein Maskenverweigerer mit einem Küchenmesser hat am Wochenende am Trierer Hauptbahnhof einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zunächst habe er sich gegenüber der Mitarbeiterin eines Sicherheitsdienstes aggressiv verhalten. Auf die eintreffenden Polizeibeamten habe er sich bedrohlich zubewegt. Als diese erklärten notfalls Pfefferspray einzusetzen, habe er sein Messer herausgegeben, so die Polizei. Dem wegen Gewaltdelikten bekannten Mann sei ein Platzverweis erteilt worden.