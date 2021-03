Nach Öffnung aller Geschäfte in Trier gilt im Umfeld der Läden in der Innenstadt wieder Maskenpflicht. Oberbürgermeister Leibe sagte gestern im Stadtrat, es gelte zwar keine allgemeine Maskenpflicht; vor und in der Nähe von Geschäften sei es zum Infektionsschutz aber notwendig, Masken zu tragen. Leibe warnte, die niedrige 7-Tage-Inzidenz in Trier könne sich erfahrungsgemäß auch schnell wieder ändern.