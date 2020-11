Vom kommenden Montag an gilt die Maskenpflicht in der Trierer Innenstadt an allen Wochentagen. Wie die Stadt mitteilte, wird damit die bisherige Regelung, dass Masken nur freitags, samstags und sonntags getragen werden müssen, erweitert. Grund seien die im Verlauf dieser Woche erneut stark angestiegenen Coronainfektionen in Trier und im Umland. Gestern wurden rund 60 Plakate in der Innenstadt aufgehängt. Darauf wird in sechs Sprachen auf die Maskenpflicht hingewiesen.