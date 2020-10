In allen Schulen der Region Trier, der Universität und der Hochschule Trier gilt ab heute wegen der Coronapandemie eine Maskenpflicht. Das haben die Kreisverwaltungen und die Stadt Trier mitgeteilt. Davon ausgenommen sind Grund -und Förderschulen. Die Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm weist darauf hin, dass die Mund-Nasen-Schutzmaske in den Pausenzeiten außerhalb der Gebäude abgenommen werden kann. Voraussetzung sei aber, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werde. Der Kreis empfiehlt den Schulen deshalb die Anzahl der Pausen spürbar zu erhöhen. An allen Schulen in der Region Trier soll die Maskenpflicht im Unterricht soll zunächst für zwei Wochen gelten.