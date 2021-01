Beim landesweiten Maskenkontrolltag hat die Polizei in der Region Trier 189 Verstöße festgestellt. 80 Polizeibeamte kontrollierten am Donnerstag zusammen mit dem Ordnungsamt, ob die Menschen sich daranhielten, in Geschäften, an Haltestellen und in Bussen die vorgeschriebenen medizinischen Masken zu tragen und nicht in größeren Gruppen unterwegs zu sein. Wie die Polizei mitteilte, wurden fast 60 Menschen ganz ohne Maske angetroffen, 110 trugen keine medizinische Maske. Die überwiegende Mehrheit der Menschen hielte sich aber an die geltenden Maßnahmen, die dazu führen sollen, die Infektionszahlen in der Coronapandemie zu drosseln.