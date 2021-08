In Rheinland-Pfalz fand am Mittwoch ein landesweiter Masken-Kontrolltag statt. Auch in der Region Trier gab es Kontrollen - beispielsweise vor dem Hautbahnhof in Trier.

Am Hauptbahnhof waren Ordnungsamt, Mitarbeiter der Stadtwerke und Polizeibeamte gemeinsam unterwegs. SWR-Reporterin Nicole Mertes berichtet von dort im Audio. Ministerium: Masken tragen ist wichtig Das Innenministerium teilte mit: Bei steigenden Corona-Infektionszahlen gehe es darum, die Bürger daran zu erinnern, wie wichtig das Tragen einer Maske sei. Wer an Orten mit Maskenpflicht keinen Mund-Nasenschutz trägt, muss 50 Euro Strafe zahlen. Bei den Kontrollen soll es aber nicht nur um Bestrafung, sondern auch um Aufklärung gehen.