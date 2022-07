Brand in Maschinenhalle in Wald im Hunsrück weitgehend gelöscht

Die Feuerwehr hat den Brand einer Maschinenhalle und in einem angrenzenden Waldstück bei Breit weitgehend löschen können. Derzeit laufen noch Nachlöscharbeiten.

Das Holz der abgebrannten Maschinenhalle werde auseinandergezogen, um eventuell versteckte Brandnester zu löschen, so die Feuerwehr. Wie das Feuer in der Halle mit forstwirtschaftlichen Geräten am Nachmittag ausbrechen konnte, ist noch unklar. Die Feuerwehr schätzt, dass eine Waldfläche in der Größe von etwa drei Fußballfeldern abgebrannt ist.

Am frühen Freitag Nachmittag war eine Maschinenhalle in einem Wald in der Verbandsgemeinde Thalfang in Brand geraten. Die Ursache ist noch unklar.

In der Halle standen mehrere landwirtschaftliche Maschinen wie Traktoren. Die Feuerwehr ist mit etwa 120 Einsatzkräften vor Ort.

Keine Verletzten

Es wurde niemand bei dem Brand verletzt. Über die Schadenshöhe gibt es noch keine Erkenntnisse. Im Einsatz sind neben mehreren Feuerwehren aus dem Landkreis Trier-Saarburg, der Stadt Trier und des Landkreises Bernkastel-Wittlich auch ein Löschhubschrauber der Polizei.