Kardinal Reinhard Marx verzichtet auf das Bundesverdienstkreuz. Zuvor hatten Missbrauchsopfer die geplante Verleihung an den früheren Bischof von Trier kritisiert.

Wie ein Sprecher des katholischen Erzbistums von München und Freising mitteilte, richtete Marx am Dienstag per Brief eine entsprechende Bitte an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Die Auszeichnung hätte am Freitag in Berlin überreicht werden sollen. Den Angaben zufolge dankte Marx für die "hohe Ehre der Verleihung", an der das Staatsoberhaupt "auch in Reaktion auf die öffentliche Kritik wertschätzend und wohlwollend" festgehalten habe.

"Die Kritik, die nun von Menschen geäußert wird, die von sexuellem Missbrauch im Raum der Kirche betroffen sind, nehme ich sehr ernst, unabhängig von der Richtigkeit der einzelnen Aussagen in Offenen Briefen und in der medialen Öffentlichkeit", schreibt Marx nach Angaben seiner Pressestelle. Er fühle sich persönlich und auch als Amtsträger der Kirche der Aufarbeitung verpflichtet.

Steinmeier respektiere die Entscheidung, teilte eine Sprecherin des Bundespräsidenten mit. "In einem Telefonat mit Kardinal Marx bekräftigte der Bundespräsident dessen große Verdienste um Solidarität und Gerechtigkeit, wie sie nicht zuletzt im Werben um die Aufnahme von Geflüchteten, aber auch im beständigen Dialog von Kirche und Gesellschaft zum Ausdruck gekommen sind."

Kritik von Verein Missbit aus Rheinland-Pfalz

Der Sprecher des Vereins Missbrauch im Bistum Trier (Missbit), Hermann Schell, nannte das den einzig richtigen Schritt, der Marx geblieben sei. Der Kardinal ziehe damit die Notbremse. Allerdings gefalle ihm der Brief von Marx dazu nicht. Er störe sich daran, dass Marx mit seinem Brief den Eindruck erwecke, er habe stets aufrichtig gehandelt.

"Diese Auszeichnung ist eine herausgehobene Ehre, für die das gesamte Wirken des zu Ehrenden in den Blick genommen werden sollte", sagte Schell. Aus Sicht von Missbit entspricht das Verhalten des früheren Trierer Bischofs im Umgang mit sexuellem Missbrauch nicht dem mit der Ehrung verbundenen Vorbildcharakter. Schell hatte Marx daher aufgefordert, auf die Auszeichnung zu verzichten.

Betroffene hätten negative Erfahrungen gemacht, als Marx noch Bischof von Trier war. Damals habe dieser Gespräche verweigert und Vorwürfe gegen Priester verharmlost. Missbit seien einige Fälle bekannt, in denen Marx Täter aktiv geschützt habe.

"Ehrung für Betroffene kaum zu ertragen"

Auch der Betroffenenbeirat im Erzbistum Köln hatte am Montag an den Bundespräsidenten appelliert, die Auszeichnung vorerst nicht vorzunehmen. Der Vorwurf der Vertuschung sei bei Marx "noch längst nicht ausgeräumt", verschiedene Untersuchungen dazu seien noch nicht abgeschlossen, so der Beirat, der die Opfer sexuellen Missbrauchs durch katholische Priester vertritt. Für Betroffene wäre die Ehrung kaum zu ertragen.