14 Verletzte bei Busunglück in Trier

Beim Unfall eines Schulbusses in Trier sind 14 Kinder und Jugendliche verletzt in Krankenhäuser eingeliefert worden. Das teilte die Stadt mit. Für Eltern, die ihre Kinder suchen, gibt es ein Infotelefon.

Der Schulbus der VRT Linie 25 war am Morgen in Höhe der Kaiser-Wilhelm Brücke aus Richtung Bitburg kommend frontal gegen einen Baum gefahren. Die Linie 25 kommt von Ralingen an der Sauer aus nach Trier. Nach Angaben der Stadt Trier befanden sich 36 Passagiere im Bus, darunter viele Schulkinder. Der Fahrer sei bei dem Unfall schwer verletzt worden.

Der Schulbus prallte frontal gegen einen Baum. SWR

14 Schulkinder müssen in Krankenhäusern behandelt werden

Auch unter den Passagieren gebe es Schwer- und Leichtverletzte. Nach Angaben der Stadt sind 14 Kinder verletzt in Krankenhäuser eingeliefert worden. Es gebe keine lebensbedrohlich Verletzten. 22 weitere würden in der nahegelegenen Toni-Chorus Sporthalle betreut. Die Stadt Trier hat ein Infotelefon für Eltern, die ihre Kinder suchen, eingerichtet. Die Nummer ist 0651-718-1817.

Anlaufstelle für Eltern der Schulkinder

Wie die Stadt Trier mitteilt, soll eine Anlaufstelle für Eltern der betroffenen Schulkinder eingerichtet werden. Sie befindet sich in der Toni-Chorus-Halle in der Ausoniusstraße.

Nach Busunfall Staus in Trier

Am viel befahrenen Trierer Moselufer bildeten sich nach dem Unfall mitten im Berufsverkehr lange Staus. Nach Angaben der Polizei Trier wird der Verkehr jetzt über verschiedenste Richtungen abgeleitet. Trotzdem werde es in Trier weiter zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen, so die Polizei.

Unfallursache noch unklar

Warum der Schulbus von der Kaiser-Wilhelm-Brücke kommend von der Fahrbahn abkam und frontal gegen den Baum prallte ist noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei laufen noch. Die Staatsanwaltschaft Trier hat einen Gutachter mit der Rekonstruktion des Unfallgeschehens beauftragt.