Trierer Schule wartet zehn Jahre auf Sanierung

Die Integrierte Gesamtschule in Trier ist seit Jahren eine Baustelle. In einem Ausschuss ist die Sanierung jetzt Thema. Große Hoffnungen machen sich Schüler und Lehrer aber nicht.

Seit Florian Brahimi die Integrierte Gesamtschule (IGS) in Trier besucht, steht ein Bauzaun vor dem L-Gebäude. Als der Schüler in die fünfte Klasse kam, hieß es, die Arbeiter würden anrücken und den Bau aus den 1970er-Jahren auf Vordermann bringen. "Doch passiert ist gar nichts", sagt Brahimi.

Seinen früheren Klassenraum erkennt er heute kaum wieder, meint der junge Mann: "Als ich in der Fünften war, war es noch ganz in Ordnung. Jetzt gibt's da lose Decken, der Putz bröckelt von den Wänden, Fenster lassen sich nicht öffnen." Es sei deutlich zu sehen, dass die Schule auf eine Sanierung warte. Dafür hat Brahimi vergangenes Jahr mit 500 Mitschülern, Lehrern und Eltern in der Trierer Innenstadt demonstriert.

Florian Brahimi und Till Koal setzen sich als Schülersprecher für die Interessen ihrer Mitschüler ein. SWR Christian Altmayer

Schulträgerausschuss spricht über Sanierung der IGS

Heute ist die IGS auf dem Wolfsberg zumindest wieder Thema im Schulträgerausschuss. Es soll der Sachstand vorgestellt werden, heißt es auf der Tagesordnung. Das Gremium will auch darüber sprechen, welche Schulen in den nächsten Jahren saniert werden sollen. Schulleiter Dirk Schönhofen findet, dass seine Gesamtschule endlich an die Reihe kommen müsste. Denn eigentlich sollten die Arbeiten bereits 2018 beginnen.

"Wenn man Ihnen sagt, dass ihr Haus 2018 fertig wird und sie sind 2023 immer noch nicht eingezogen, dann wären Sie wahrscheinlich auch einigermaßen irritiert und entsetzt."

Schulleiter Dirk Schönhofen ärgert sich, dass die Sanierung der IGS Trier von der Stadt verschoben wurde. SWR Christian Altmayer

Sanierungsstau an vielen Trierer Schulen

Doch nicht nur auf dem Wolfsberg ist der Unmut groß. In vielen Trierer Schulen gibt es einen Sanierungsstau. Die Fachräume im Friedrich-Wilhelm-Gymnasium sind nach wie vor im Rohbauzustand. Baustellen gibt es zudem an den Realschulen Plus im Westen und im Süden der Stadt sowie an etlichen Grundschulen.

Der Grund laut Verwaltung: Der Stadt fehlen Geld und Personal, um alle Projekte auf der Agenda umzusetzen. Die Planungen für die Sanierung der IGS wurden daher auf das Jahr 2025 verschoben. "Dann wären wir wahrscheinlich erst 2030 fertig", sagt Schönhofen: "Das wäre nicht akzeptabel." Denn dann müssten die mehr als 800 Schüler noch länger in Containern und der sogenannten "Mobiskul", einer provisorischen Schule aus Holzmodulen, unterrichtet werden.

Derzeit werden die Schüler an der IGS auch in Containern unterrichtet. SWR Christian Altmayer

In der vorherigen Sitzung des Schulträgerausschusses hatte Bürgermeisterin Elvira Garbes (Grüne) angedeutet, dass die Bagger auf dem Wolfsberg schneller rollen könnten. Womöglich gebe es doch Kapazitäten. Eine verbindliche Zusage allerdings hat Schönhofen nach eigenen Angaben nicht bekommen. Obwohl er selbst im Schulträgerausschuss sitzt, wisse er ja nicht mal, was dort heute besprochen wird. Auf SWR-Anfragen hat die Stadt nicht reagiert.

CDU-Stadträtin: "Schulen haben Recht darauf, zu erfahren, wie es weitergeht."

Die Trierer CDU-Stadträtin Jutta Albrecht ärgert sich über diese "schlechte Kommunikation der Verwaltung", wie die Gymnasiallehrerin sagt: "Die Schulen haben ein Recht darauf zu erfahren, wie es bei ihnen weitergeht. Ich empfinde das als einen Schlag ins Gesicht."

Jutta Albrecht (CDU) ist Gymnasiallehrerin und daher auch interessiert an der Bildungspolitik der Stadt. Jutta Albrecht

Auch sie wisse als Ausschussmitglied nicht, was heute konkret besprochen werde. Vorab seien keine Informationen bereitgestellt worden. Was Albrecht sich wünscht, wären klare Ansagen der Ämter im Bezug auf die Sanierung der Schulen. Statt immer weitere Projekte aufzunehmen, meint die Christdemokratin, hätte die Stadt die Vorhaben abarbeiten und durchziehen müssen.

Elternsprecher: Ärmere Kommunen haben schlechtere Schulen

So laufe es schon seit fünf Jahren, sagt auch Claus-Peter Hamisch vom Schulelternbeirat. Damals wurde sein Sohn an der IGS eingeschult. Die Schule als Baustelle und eine Stadtverwaltung, die keine klaren Aussagen trifft - das hätten er und sein Kind hier von Anfang an erlebt.

Der Vater habe zwar Verständnis für die angespannte finanzielle Lage der Stadt, die auch vom Land nicht genug gefördert werde: "Aber es kann ja nicht sein, dass es in ärmeren Kommunen schlechtere Schulen und Bildungschancen gibt." Beispiele dafür kann er einige nennen. Seit Jahren könne die Schule keine ordentlichen Fachräume vorhalten, keine Bibliothek, keinen Multimediaraum.

Die Bauarbeiten an der Integrierten Gesamtschule in Trier gehen seit Jahren nicht weiter. SWR Christian Altmayer

Schüler, Eltern und Lehrer hoffen nun auf gute Neuigkeiten aus dem Schulträgerausschuss. Auch wenn die Hoffnungen nicht groß sind. "Wir sind da gebrannte Kinder", sagt Direktor Schönhofen: "Nur wenn jetzt nichts passiert, fallen irgendwann die Türen aus den Angeln." Für Florian Brahimi wird die Sanierung wohl ohnehin zu spät kommen. Bis die Bauarbeiten beginnen, wird der junge Mann wohl längst seinen Abschluss in der Tasche haben.