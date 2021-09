Aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis nach Berlin

per Mail teilen

Marlon Bröhr von der CDU hat das Direktmandat im Wahlkreis Mosel/Rhein-Hunsrück gewonnen. Wer ist der Mann, der den großen Hunsrück-Wahlkreis in Berlin vertritt? Ein Porträt.

Der 47-jährige Politiker ist promovierter Zahnarzt und arbeitete von 1999 bis 2002 in einer Praxis in Aachen, wo er auch studierte. Von 2003 bis 2006 war er als niedergelassener Zahnarzt in Kastellaun tätig, wo der gebürtige Geilenkirchener mit seiner Familie lebt.

1999 trat er in die CDU ein, 2007 wechselte er in die Politik. Von 2007 bis 2014 war er Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kastellaun. Damals trat er als unabhängiger Kandidat an, weil die CDU ihn nicht aufstellen wollte und gewann mit rund 66 Prozent der Stimmen. Von 2009 bis 2014 war er zusätzlich Stadtbürgermeister von Kastellaun.

Marlon Bröhr gewinnt das Direktmandat im Rhein-Hunsrück-Kreis und zieht damit in den Bundestag ein. Das wird gemeinsam gefeiert. SWR Bruno Nonninger

Seit 2015 Landrat im Rhein-Hunsrück-Kreis

Am 28. September 2014 gewann er die Wahl zum Landrat des Rhein-Hunsrück Kreises mit 68,7 Prozent der Stimmen gegen Mitbewerber Michael Maurer (SPD), der auf 31,3 Prozent kam. Sein Amt trat er am 3. Mai 2015 an und folgte damit auf Bertram Fleck (CDU), der bei der Wahl nicht mehr kandidiert hatte.

Bröhr sieht sich selbst als bürgernahen Mann aus der Praxis. Er sagt, er sei kein Mandatsträger und stehe für einen glaubhaften politischen Neuanfang.

Die theoretische Beschäftigung mit Themen habe er nicht so vor Augen, sagte er noch im Oktober 2019, als er versuchte, bei der Landtagswahl 2021 anzutreten. Er komme stattdessen aus der kommunalpolitischen Praxis und wisse daher, was die Menschen vor Ort bewege.

Marlon Bröhr forderte Christian Baldauf heraus

2019 forderte er überraschend CDU-Fraktionschef Christian Baldauf als Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2021 heraus. Der Kirchberger CDU-Gemeindeverband hatte für den Landesparteitag im November 2019 beantragt, die Mitglieder über die Spitzenkandidatur abstimmen zu lassen, statt, wie üblich, über eine Nominierung der Parteigremien.

Diese hatten bereits im Juni 2019 entschieden, Fraktionschef Christian Baldauf (CDU) als Herausforderer von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) ins Rennen zu schicken.

Bei vielen in der eigenen Partei kam Bröhrs überraschende Kampfkandidatur nicht gut an. Das spiegelte sich auch im Ergebnis wider: Baldauf erhielt 80,25 Prozent und damit 321 der abgegebenen Stimmen, Bröhr kam auf 79 Stimmen und damit knapp 20 Prozent.

Der Unterlegene gab sich fair und engagierte sich fortan in Baldaufs Wahlkampf-Team. Den von Bröhr gewünschten Neuanfang auf Landesebene gab es nicht - am Ende wurde Malu Dreyer (SPD) nach der Landtagswahl erneut zur Ministerpräsidentin gewählt.

Lange Politischer Außenseiter

Marlon Bröhr galt lange als politischer Außenseiter ohne breite Machtbasis in der eigenen Landespartei. Ihm wird aber ein guter Draht zu den Bürgerinnen und Bürgern nachgesagt. Er bricht schon mal gerne mit Konventionen und geht unkonventionelle Wege, notfalls auch im Alleingang, gibt sich dabei immer bürgernah.

So war es für viele kaum überraschend, dass er nach der Niederlage im Land weiter hoch hinaus wollte und in seinem Wahlkreis nun als Direktkandidat für die CDU antrat. Von den beteiligten Kreisverbänden wurde er dazu mit breiter Mehrheit gekürt.

Er folgte damit auf Peter Bleser (CDU), der seit 1990 der Direkt-Kandidat im Wahlkreis für den Bundestag war und aus Altersgründen nicht mehr kandidiert hatte. Seit 1949 ging das Direktmandat dort immer an die CDU – Bröhr setzt diese Serie nun fort.

Marlon Bröher tritt die Nachfolge von Peter Bleser an, der seit 1990 Direktkandidat der CDU war. Aus Altersgründen ist er in diesem Jahr nicht mehr angetreten. SWR

Marlon Bröhr eckte immer wieder an

Nicht nur in der eigenen Partei, sondern auch allgemein eckte Marlon Bröhr schon häufiger mit seinen Ansichten und Aktionen an. Überregionale Aufmerksamkeit erregte er 2018, als er im Kreistag die Beratungen über ein Raumordnungsverfahren für eine neue geplante Mittelrheinbrücke nicht auf der Tagesordnung zulassen wollte.

Bröhr argumentierte, die Brücke sei keine Angelegenheit des Kreises, sondern des Landes und wollte diese nicht mitfinanzieren. Im Februar dieses Jahres hat nun Innenminister Lewentz offiziell das Raumordnungsverfahren für die geplante Brücke eröffnet.

Im gleichen Jahr sorgte er für Aufsehen, als er sudanesische Flüchtlinge aus dem Kirchenasyl abschieben lassen wollte und fünf Pfarrer verklagte, die den Flüchtlingen zunächst Asyl gewährt hatten. Das Verfahren wurde eingestellt.

Zuletzt sorgte er auch in der Corona-Pandemie für Aufmerksamkeit, als er 2021 als Privatperson gegen die nächtlichen Ausgangssperren in seinem eigenen Kreis klagte, die er in seiner Funktion als Landrat auf Weisung des Landes umgesetzt hatte. Vor dem Oberverwaltungsgericht Koblenz scheiterte er damit.

Jetzt wird der Rhein-Hunsrücker Landrat in den Bundestag einziehen. Sein Amt als Landrat im Rhein-Hunsrück-Kreis wird er damit aufgeben und der Kreis einen Nachfolger wählen.