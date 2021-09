Vorentscheid: Marie Jostock will Deutsche Weinkönigin werden

Mosel-Weinkönigin war sie schon. Jetzt will sie den nächsten Schritt machen. Marie Jostock aus Köwerich tritt beim Vorentscheid zur Wahl der Deutschen Weinkönigin in Neustadt an der Weinstraße an.

Zwei Jahre hat Marie Jostock als Weinkönigin das Anbaugebiet Mosel vertreten. Wegen der Corona-Pandemie fand im vergangenen Jahr keine Wahl statt. Also hat sie ein Jahr dran gehängt. Auch ihr Arbeitgeber hat zugestimmt. Marie Jostock arbeitet bei der rheinland-pfälzischen Polizei.

Weinköniginnen-Vorentscheid in Neustadt

Am Samstag tritt Marie Jostock in Neustadt an der Weinstraße zum Vorentscheid um die Krone der Deutschen Weinkönigin an. Dort misst sie sich mit zehn Mitbewerberinnen aus den anderen deutschen Anbaugebieten. Sechs von ihnen werden sich für das Finale eine Woche später am 24. September ebenfalls in Neustadt qualifizieren.

Den Vorentscheid überträgt der SWR als Livestream im Internet am 18. September um 15:45 Uhr und im SWR Fernsehen am Sonntag, 19. September ab 14.25 Uhr. Bei der Fachbefragung will die Jury herausfinden, wie gut sich die Kandidatinnen beim Thema Wein auskennen.

"Ich habe mich in den letzten Tagen nochmal mit Köwericher Winzern getroffen. Wir haben verschiedene Weine probiert und nochmal die Besonderheiten der einzelnen Rebsorten und Anbaugebiete gepaukt."

Marie Jostock und ihre Mitbewerberinnen um die Krone wollen die Nachfolge von Eva Lanzerath antreten. Sie stammt von der Ahr und überzeugte die Jury bei der Wahl im vergangenen Jahr.

Letzte Weinkönigin von der Mosel

Zuletzt ist vor fünf Jahren eine Moselanerin zur Deutschen Weinkönigin gewählt worden. Lena Endesfelder aus Mehring wurde 2016 in Neustadt gewählt. Von den bisher 71 Deutschen Weinköniginnen kamen elf aus dem Anbaugebiet Mosel. Die erste war 1950 Marlies Pütz aus Saarburg.