Bei einem Arbeitsunfall in Loogh in der Vulkaneifel ist gestern ein 83-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann für Baumfällarbeiten mit einem Schmalspur-Hoflader in ein Waldgebiet gefahren. Als er über einen Baumstumpf fuhr, kippte der Hoflader um. Der Mann wurde zwischen dem Gerät und einem Baum einklemmt. Ein Pilzsammler fand den 83-Jährigen und alarmierte die Rettungskräfte. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Trierer Krankenhaus gebracht.