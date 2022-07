per Mail teilen

Ein Mann aus der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell muss sich am Donnerstag wegen Drogenhandels vor dem Amtsgericht Trier verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, in zwei Fällen insgesamt zwei Kilogramm Marihuana im Wert von 13.000 Euro gekauft zu haben. Einen Teil davon habe er selbst konsumiert und einen weiteren Teil verkauft. Die restlichen Drogen soll der Mann in einem Depot aufbewahrt haben, um sie ebenfalls zu verkaufen.